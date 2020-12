Erminio Sinni vola in semifinale: il cantautore maremmano fa il pieno di “si” a The Voice senior

GAVORRANO – La Maremma tutta è in attesa della semifinale di The Voice Senior, il celebre programma della Rai condotto da Antonella Clerici. Tra i protagonisti dell’attuale stagione troviamo infatti il cantautore Erminio Sinni di Gavorrano.

In veste di concorrente del programma lo scorso 27 novembre, che ha incollato allo schermo 4 milioni 483mila spettatori (19.77% di share), ha superato le audizioni al buio con il “sì” di tutti i giudici e si è aggiudicato un posto nella squadra della mitica Loredana Bertè. Con la sua interpretazione del brano “A mano a mano” di Riccardo Cocciante aveva conquistato sia giuria che telespettatori già dalla prima puntata. Ce la farà a fare il grande passo verso la finale?

In ogni caso l’esperienza televisiva ha permesso il suo grande ritorno sugli schermi e nelle ultime due settimane la registrazione della sua esibizione in occasione della prima puntata ha conquistato i social, non solo locali. Fino ad oggi il video della trasmissione sul suo canale Youtube ha raggiunto quasi 700mila visualizzazioni.

La semifinale di The Voice Senior andrà in onda su Rai 1 domani, venerdì 18 dicembre, alle ore 21.25.