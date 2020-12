Eleonora emoziona tutti con la sua laurea: e la sua discussione è da lode

GROSSETO – Congratulazioni e infiniti auguri per la dottoressa Eleonora Rosso che oggi ha emozionato tutti e concluso brillantemente il suo percorso formativo laureandosi in Scienze Internazionali e diplomatiche con una interessantissima tesi dal titolo “Sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati nell’ ottica del diritto internazionale privato e processuale” con la votazione di 110 e lode.

“Siamo tutti orgogliosi di te e il brindisi parte dal cielo, da nonno Michele che siamo sicuri, tutto impettito, parla di te al cielo e alle stelle”.