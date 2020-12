Coronavirus in Italia, più casi con meno tamponi: i nuovi positivi sono 18.236. 683 i morti

GROSSETO – 18.236 nuovi positivi, 683 morti e 27.913 guariti: è questo il bilancio delle ultime 24 ore sulla diffusione del Coronavirus in Italia secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute.

In aumento i nuovi casi: ieri erano 17.572 con 199.489 tamponi, oggi sono 18.236 con 185.320 tamponi.

683 i decessi delle ultime 24 ore per il Covid (ieri erano 680). In totale sono 67.220 i morti di Covid in Italia.

Cresce il rapporto positivi/tamponi al 9,8% (ieri era 8,8%, martedì 9,11%).

Prosegue il calo delle delle terapie intensive, altre 71 in meno (ieri -77), che scendono a 2.855 complessive, e dei ricoveri ordinari, -470 (ieri -445), 26.427 in tutto.

I dimessi o guariti sono aumentati di 27.913 raggiungendo 1.203.814. Gli attualmente positivi in Italia sono 635.343 (-10.363, ieri -17.607). I casi totali hanno raggiunto quota 1.906.377.