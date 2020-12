Coronavirus, due morti, cinque nuovi positivi e 35 guarigioni

GROSSETO – Ci sono due persone morte con il Coronavirus in maremma. Si tratta di due anziani, due uomini di 87 e 83 anni. Il primo è morto ieri, 16 dicembre, e il secondo oggi 17 dicembre. Entrambi erano ricoverati all’ospedale Misericordia. Ci sono anche cinque positivi in più, a fronte però di 35 guariti. Le persone positive attulamente in carico alla Asl Toscana sud est in provincia di Grosseto sono 405. In tutta la sud est (Arezzo, Grosseto e Siena) sono invece 40 i nuovi positivi.

In Maremma dei cinque positivi uno rientra nella fascia tra 0 e 18 anni, due in quella 35-49 e due 65-79. Si tratta di tre casi nel comune di Follonica e due in quello di Grosseto delle persone attualmente positive 26 sono nel reparto Covid del Misericordia, e dieci in terapia intensiva. 347 si trovano invece al proprio domicilio. Infine sono 933 le persone in quarantena in quanto contatti stretti.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 40 Provincia di Arezzo 21 Provincia di Siena 14 Provincia di Grosseto 5 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 1 4 7 4 3 2 Grosseto 1 0 2 – 2 – Siena 1 4 3 3 2 1 Totale ASL TSE 3 8 12 7 7 3

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Venerdi 11/12/2020 Sabato 13/12/2020 Domenica 13/12/2020 Lunedi 14/12/2020 Martedì 15/12/2020 Mercoledì 16/12/2020 Giovedì 17/12/20 Arezzo 56 23 34 21 47 43 21 Siena 28 26 13 23 11 28 14 Grosseto 10 7 11 4 44 8 5 Totale Asl Tse 95 59 59 48 108 79 40

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Follonica 3 Grosseto 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 68 TI San Donato Arezzo 20 TI Nottola 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 26 TI Misericordia Grosseto 10

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 728 Provincia di Siena 736 Provincia di Grosseto 637

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 726 Provincia di Siena 426 Provincia di Grosseto 405

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 520 Provincia di Siena 302 Provincia di Grosseto 347

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1909 Provincia di Siena 1538 Provincia di Grosseto 933

Guariti Provincia di Arezzo 31 Provincia di Siena 21 Provincia di Grosseto 35