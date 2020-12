Carlo Vivarelli è il nuovo presidente Rotary Club di Massa Marittima

MASSA MARITTIMA – Durante l’assemblea del club che si è tenuta martedì 15 è stata ratificata la scelta del nuovo presidente del Rotary Club di Massa Marittima per l’annata 2022/2023.

Si tratta di Carlo Vivarelli, imprenditore e consulente della comunicazione. “Un importante e significativo gesto di fiducia nei miei confronti di cui ringrazio tutti i soci – ha commentato Vivarelli subito dopo la nomina – e che mi impegnerò ad onorare con senso di responsabilità e dedizione. Grazie al club ed ai suoi membri che, in un momento difficile come questo, non hanno mai fatto venire meno la loro partecipazione ai lavori e che stanno portando avanti strenuamente, pur nelle difficoltà della contingenza, e realizzando importanti progettualità a beneficio del territorio e della collettività”.