141mila euro per il cimitero: al via i lavori. Saranno sistemate 25 arcate storiche

GROSSETO – E’ stato approvato il progetto relativo alle opere di manutenzione per il recupero e il restauro conservativo delle arcate storiche del cimitero di Sterpeto a Grosseto. In tutto – attraverso questo intervento – saranno sistemate 25 arcate andando a completare tutto il blocco storico ai lati della chiesa. Si tratta di lavori dal valore di oltre 141mila euro che rientrano nel progetto più ampio di riqualificazione e andranno a garantire sicurezza, conservando allo stesso tempo la struttura storica: saranno fatti interventi mirati sulle strutture portanti, sulle murature, sulle coperture, sui paramenti murari, sulle decorazioni e sulle pavimentazioni.

“Questi interventi – spiegano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni Riccardo Megale – sono indispensabili per la sicurezza e la funzionalità del cimitero di Sterpeto. I lavori, come previsto dalla delibera di giunta, saranno realizzati dalla società in house Sistema guidata da Mauro Squarcia e Alberto Paolini”.

Le opere inizieranno nei prossimi giorni e si concluderanno entro i primi tre mesi dell’anno nuovo.