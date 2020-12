Va in banca e deruba dell’incasso un cliente: fugge con 4 mila euro

MARINA DI GROSSETO – I Carabinieri della Stazione di Marina di Grosseto hanno denunciato un 63enne di Orbetello, positivo in Banca Dati, che a novembre aveva sottratto con un sotterfugio una busta con all’interno 4mila euro, incasso di un distributore di carburanti.

“Il denunciato si trovava all’interno di una banca nell’attesa di compiere un’operazione – spiegano i Carabinieri – quando si accorgeva che un altro cliente, mentre era allo sportello, aveva appoggiato sul banco una busta di carta da cui spuntava un cospicuo mazzetto di banconote.

L’uomo ha approfittato di un attimo di distrazione per appoggiare momentaneamente la propria giacca sul bancone, sopra la busta, per poi riprenderla poco dopo, trattenendo nella mano coperta dalla giacca anche la busta. Incredulo, il proprietario della busta non ha potuto versare i contanti, denunciando il tutto ai Carabinieri di Marina di Grosseto.

I militari hanno sentito diverse persone a verbale, esaminando anche le telecamere di vigilanza interne, da cui si notava chiaramente la dinamica dei fatti. L’uomo è stato infine individuato e denunciato” concludono i Carabinieri.