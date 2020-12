SCARLINO – Un uomo è stato trovato morto questa mattina, a Scarlino alto, nel centro del paese. Il corpo si trovata poco distante dalla sede della Croce rossa e dei Carabinieri, alla fine di un parcheggio dove si affaccia la terrazza dalla parte della ringhiera.

Vicino c’è anche il centro per i prelievi delle analisi, ed è stato infatti un cittadino che andava all’ambulatorio prelievi a vedere il corpo accasciato a terra e a chiamare i soccorsi.

Gli operatori del 118 però hanno solo potuto constatare la morte dell’uomo. Non si sa da quante ore l’uomo fosse a terra e non si conosce ancora la sua identità visto che si attende l’arrivo del magistrato per capire se l’uomo avesse con sé i documenti.