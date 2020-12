Trovato morto vicino alla propria auto: gli amici lo cercavano da ore

GROSSETO – Un uomo di 70 anni è stato trovato morto, accasciato vicino alla propria auto, nella zona di Poggio la Mozza nel comune di Grosseto. L’uomo, un cacciatore grossetano, era a caccia con alcuni amici.

Sono stati proprio loro a trovarlo a terra, vicino alla propria auto. Lo stavano cercando già da qualche ora e si sono messi alla ricerca. Sul posto è intervenuta la Croce rossa di Magliano in Toscana e gli operatori del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri.