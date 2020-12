Tragedia nel Rally, lutto cittadino per onorare la 18enne morta nell’incidente

PIOMBINO – Il sindaco di Piombino ha deciso di proclamare il lutto cittadino venerdì 18 dicembre in concomitanza con i funerali di Sara Lenzi, giovanissima promessa del motorally, morta in Sardegna durante il Rally Sandalion. In quella data, le bandiere del Palazzo comunale saranno listate a lutto.

Per le 9,30, ora delle esequie, il sindaco invita i pubblici esercizi ad abbassare le saracinesche in segno di cordoglio. Per evitare assembramenti e violazioni delle regole per il contenimento della pandemia, le scuole resteranno aperte, anche in considerazione del contingentamento previsto nella chiesa e nel cimitero di Riotorto.

Chi vorrà esprimere la propria vicinanza, potrà farlo, nel rispetto delle norme anti covid, alla Chiesa di Riotorto dalle ore 20 di domani, giovedì 17 dicembre.

“È una tragedia che sconvolge tutti – commenta Francesco Ferrari, sindaco di Piombino -. La vita nasconde anche orrori così inspiegabili e quando se ne percepisce l’immenso dolore si è consapevoli che le parole non bastano per descriverlo. Alla famiglia e agli amici di Sara rinnoviamo il cordoglio mio personale e di tutta l’Amministrazione”.