Teatro in streaming, il plauso del Comune: «La stagione sta andando bene, sperando di tornare presto in platea»

GROSSETO – Il calendario degli spettacoli in streaming dei Teatri di Grosseto è partito con il favore del pubblico. I primi quattro eventi in diretta hanno riscosso un grande successo: le visualizzazioni aumentano costantemente, con una media di 1000 per ogni spettacolo e punte fino a 2000. Anche la pagina Facebook, aperta all’inizio di novembre, ha già 500 follower e migliaia di persone raggiunte.

«È stata una scommessa – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore alla Cultura, Luca Agresti –: abbiamo voluto dare un’alternativa che fosse compatibile con le disposizioni anti-Covid e l’obiettivo è pienamente raggiunto. I primi dati ci dicono che il pubblico ha apprezzato molto l’iniziativa e che comunque la magia del teatro riesce ad arrivare anche a distanza. Certo, non vediamo l’ora di poter tornare alla normalità, ma siamo comunque riusciti a dare un’offerta culturale varia e adatta a tutte le età. Gli spettacoli andranno avanti fino a fine anno e poi decideremo come proseguire, in base alla situazione sanitaria».

Gli spettacoli ancora in calendario sono “L’Italiana in Algeri”, mercoledì 16 dicembre alle 21, evento della Stagione teatrale 2020/2021 organizzata con la Fondazione Toscana spettacolo onlus, poi “L’anno in cui era la peste in streaming” con Federico Guerri, venerdì 18 dicembre alle 21, e i quattro concerti della rassegna musicale “Aspettando il Premio Scriabin” in calendario sabato 19 dicembre con il concerto di pianoforte di Antonio Di Cristofano, mercoledì 23 dicembre con l’esibizione del pianista Alvise Pascucci, lunedì 28 dicembre con il concerto di pianoforte di Angelo Nasuto e infine giovedì 31 dicembre con l’esibizione dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta da Massimo Merone.