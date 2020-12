Slittano al 2021 i pagamenti per la mensa scolastica, l’assessore: «Così andiamo in contro alle famiglie»

PIOMBINO – Il Comune, per supportare le famiglie in questo periodo di emergenza sanitaria, ha disposto lo slittamento dei pagamenti della mensa scolastica: la rata di ottobre scadrà a fine anno mentre i pagamenti di novembre e dicembre slitteranno al 2021 e i successivi scaleranno di conseguenza.

“Abbiamo adottato questa misura – spiega Simona Cresci, assessore all’Istruzione e ai Servizi educativi – per andare incontro alle famiglie visto il periodo di pandemia che, purtroppo, ha determinato per molti una diminuzione del reddito familiare. La mensa è un servizio importante anche per gli aspetti sociali e formativi che vengono dall’esperienza della convivialità: per questo abbiamo deciso di mettere in campo questa misura così che i bambini non debbano rinunciare a questo importante momento”.