Sammicheli saluta dopo undici anni: «Questo il mio ultimo Natale da presidente»

GAVORRANO – Dopo undici anni di presidenza Vasco Sammicheli lascerà la guida dell’Auser. Lo storico presidente dell’associazione di volontariato ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni al prossimo consiglio direttivo.

«Il prossimo Natale non sarà, vista la situazione sanitaria del nostro paese, il solito Natale che vedeva stringerci insieme ai nostri affetti più cari – scrive Sammicheli nella lettera in cui illustra la sua scelta-. Ci avviciniamo alle feste con il cuore segnato e con innumerevoli problemi sociali. Sarà anche l’ultimo mio Natale da presidente di questa associazione essendo finito il mio mandato, al prossimo congresso rassegnerò le mie dimissioni».

«Sono trascorsi ben undici anni – prosegue – in cui ho cercato, insieme a tutti gli altri volontari, di essere una stampella per la nostra comunità, di essere una mano tesa per tutte la persone che necessitavano di un aiuto. Sono immensamente orgoglioso di essere stato il presidente di questa Auser, associazione a cui ho dedicato la maggior parte del mio tempo e che mi ha regalato umanamente un esperienza che difficilmente avrei potuto acquisire altrove. Un’associazione che abbiamo portato tutti insieme ad un livello di crescita di numeri e di servizi tali da farci evidenziare nella realtà del volontariato toscano e che ci ha visti sempre presenti nelle richieste rivolteci dal nostro Comune».

«Con questo mio saluto colgo l’occasione di ringraziare tutti voi soci che avete riposto in noi immensa fiducia, voi che avete creduto in noi e nei nostri progetti, voi che ci avete sostenuto e permesso di scrivere un capitolo importante nella storia dell’Auser. Ma insieme a voi ed insieme a tutti i volontari il libro della solidarietà si arricchirà sicuramente di pagine nuove e mi auguro che la strada che ho tracciato ci porterà tutti ad ammirare nuovi ed ammirevoli orizzonti».