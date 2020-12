Prestito d’onore, il Comune dà il via libera: ecco come richiederlo a Grosseto

GROSSETO – La giunta comunale ha deliberato le linee d’indirizzo volte a identificare i soggetti che potranno accedere al prestito d’onore: essere residenti nel comune di Grosseto dal primo gennaio 2020, la domanda potrà essere presentata esclusivamente dall’intestatario del nucleo anagrafico anche per eventuali altri componenti, e dovranno essere indicate le fonti del reddito di tutto il nucleo familiare; non aver beneficiato, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, di altri contributi/ausili o aiuti da parte del Comune di Grosseto e/o Coeso ad eccezione dell’erogazione di buoni spesa e del contributo d’affitto; essere disoccupato o cassaintegrato e inserito nelle liste di collocamento oppure aver avviato una propria attività nel periodo gennaio/marzo 2020 e che tale attività sia sospesa o limitata a seguito del sopraggiungere della pandemia da Covid-19, in tal caso dovranno essere autocertificate le spese sostenute.

Il prestito non potrà eccedere i mille euro e dovrà essere restituito in massimo quattro rate semestrali senza interessi, a decorrere dal 30 giugno 2021.

Il Servizio Sociale e Sport procederà alla pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle domande del prestito. L’avviso resterà pubblicato per quindici giorni e allo scadere del termine, sarà redatta una graduatoria sulla base dell’ammontare del reddito 2019 dando priorità al reddito inferiore.

Tra i soggetti beneficiari e l’Amministrazione comunale verrà sottoscritto un Patto d’onore relativo alle modalità di restituzione dell’importo erogato.

“Dobbiamo assolutamente aiutare – hanno dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Mirella Milli, assessore con delega alle Politiche sociali – chi sta vivendo un periodo di difficoltà. Purtroppo la crisi dovuta al Covid-19 ha colpito tutta la comunità grossetana e la nostra Amministrazione non vuole lasciare indietro nessuno”.