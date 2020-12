Pallamano Follonica in viaggio dalla capolista Carpi. Fiorentina ritirata dalla A2

FOLLONICA – Sabato 19 dicembre trasferta in casa della leader Carpi per la Pallamano Follonica Starfish.

Gara sulla carta piena di insidie, con i pronostici chiaramente a favore della formazione carpigiana, ma con i ragazzi del golfo che venderanno cara la pelle. Forte del quarto posto in classifica, la squadra maremmana scenderà in campo senza pensare al risultato, sapendo che fino ad ora il percorso fatto è qualcosa di bello ed inaspettato e soprattutto importante in prospettiva dei campionati futuri.

La squadra di mister Matteo Pesci si sta allenando con continuità e tranquillità per affrontare il rush finale di questo 2020 veramente difficile dal punto di vista sportivo. Il ritiro della Fiorentina Handball ha modulato una nuova classifica che è la seguente: Carpi 14 punti; Teramo e Camerano 13; Rubiera 12; Tavarnelle e Follonica 11; Casalgrande, Chiaravalle e Parma 6; Verdeazzurro Sassari e Nuoro 4; Ambra 2; Bologna 0.