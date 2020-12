Pagamento tassa di soggiorno con l’F24, Coldiretti esulta: «Altri Comuni seguano l’esempio di Grosseto»

GROSSETO – Adesso è possibile il pagamento con il modello F24 anche per l’imposta di soggiorno. Questa novità si unisce alla proroga al 31 dicembre della scadenza del riversamento dell’imposta. Nelle scorse settimane, infatti, la Giunta comunale di Grosseto ha spostato alla fine dell’anno il termine per l’invio della dichiarazione e per il versamento della tassa da parte dei gestori delle strutture ricettive.

Così Pietro Greco, direttore di Coldiretti Grosseto, che aggiunge: “Lo scorso mese oltre alla disposta proroga della scadenza della tassa di soggiorno, avevamo chiesto al Comune di Grosseto di prevedere la possibilità di pagare l’imposta tramite modello f24, consentendo così agli agriturismi di adempiere al loro onere mediante la compensazione di eventuali crediti tributari e, nello specifico, permette di utilizzare il credito maturato in relazione al Bonus vacanze”.

“Auspichiamo – conclude Greco – che anche gli altri Comuni della provincia di Grosseto facciano tutto il possibile per non penalizzare ulteriormente il settore agrituristico, in una situazione economica di crisi. Siamo certi che in questa occasione come in altri momenti tutte le amministrazioni comunali saranno sensibili per quanto potranno a queste argomentazioni”.