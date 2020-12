Open day alla “Da Vinci”: incontro online di orientamento per chi arriva dalle elementari

GROSSETO – “Per accompagnare i genitori nella delicata scelta della scuola secondaria di primo grado in questo complesso momento storico, abbiamo deciso di effettuare il consueto open day aprendo virtualmente la nostra scuola secondaria a tutte le famiglie interessate, attraverso una piattaforma web”.

Ad annunciarlo il dirigente scolastico della scuola media “Leonardo Da Vinci” Maria Cristina Alocci.

Il giorno venerdì 18 dicembre dalle ore 17:30 alle ore 18:30 si svolgerà l’Open day della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” in videoconferenza, utilizzando la piattaforma Go To Meeting.

I genitori e tutti coloro che sono interessati potranno partecipare iscrivendosi sul sito ( http://www.icgrosseto1.edu.it/ ) secondo le modalità che troveranno sulla Home page.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati i principali aspetti organizzativi e progettuali dell’istituto e verrà dato ampio spazio alle domande delle famiglie che interverranno. Chi non riuscisse a partecipare in questa occasione avrà a disposizione anche un’altra data, venerdì 15

gennaio 2021 sempre dalle ore 17:30 alle 18:30.