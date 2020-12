L’almanacco del Giunco: il 16 dicembre nasce il Milan e 109 anni dopo vince la Coppa del Mondo

GROSSETO – Mercoledì 16 dicembre, Santa Adelaide imperatrice, il sole sorge alle 7.44 e tramonta alle 16.36. Accadeva oggi:

533 – L’imperatore Giustiniano I promulga il Digesto con la costituzione Tanta

955 – Elezione di Papa Giovanni XII

1392 – L’Imperatore del Giappone Go-Kameyama abdica in favore del pretendente rivale Go-Komatsu, ponendo fine al periodo nanboku-cho, caratterizzato da corti imperiali in competizione

1631 – L’eruzione del Vesuvio causa almeno 4mila decessi e moria di bestiame

1653 – Oliver Cromwell diventa Lord Protettore di Inghilterra, Scozia e Irlanda

1689 – Il Parlamento inglese adotta la Carta dei diritti e Guglielmo III d’Orange firma la Bill of Rights

1773 – Boston Tea Party

1811 – Primo di una grave serie di terremoti, in prossimità di New Madrid (Missouri)

1838 – I Boeri sconfiggono le truppe Zulu guidate da Dambuza e Nhlela nella Battaglia di Blood River

1850 – Arrivano a Lyttelton le prime quattro navi di coloni che fonderanno Christchurch in Nuova Zelanda

1857 – Un funesto terremoto si abbatté sulla Val d’Agri e sul Vallo di Diano mietendo migliaia di vittime, radendo al suolo Montemurro (PZ) e danneggiando pesantemente tutti i comuni delle due zone

1864 – Le truppe unioniste del generale George Thomas sconfiggono i confederati nella Battaglia di Nashville

1893 – Alla Carnegie Hall di New York prima della Sinfonia dal nuovo mondo di Antonín Dvořák

1899 – Fondazione del Milan Football & Cricket Club grazie all’iniziativa di un gruppo di inglesi e italiani, riuniti all’hotel Du Nord e des Anglais

1910 – Henri Coandă compie il primo breve volo con un aereo dotato di motore jet

1920 – Violento sisma di magnitudo Richter 8,5 nella provincia di Ningxia (Cina), 235000 le vittime stimate

1922 – Polonia: Il primo presidente polacco Gabriel Narutowicz viene assassinato

1940

– Seconda guerra mondiale: le truppe britanniche arrivano a Sollum, Nord Africa

– Seconda guerra mondiale: primo Bombardamento a tappeto da parte della Royal Air Force sulla cittadina tedesca di Mannheim

1941 – Seconda guerra mondiale: le forze Imperiali Giapponesi occupano Miri nel Sarawak (Malaysia)

1942

– Heinrich Himmler ordina che anche gli zingari vengano condotti nei campi di concentramento nazisti

– Sotto la pressione di una massiccia offensiva sovietica, inizia la ritirata dell’ARMIR in Russia

1943 – Si conclude la battaglia di Montelungo

1944

– Con l’attacco di tre armate tedesche inizia la Battaglia delle Ardenne

– Un missile V2 colpisce il Cinema “Rex” ad Anversa, uccidendo 567 persone

1946 – Léon Blum diventa primo ministro di Francia

1965 – Lanciata la sonda Pioneer 6, per studiare il campo magnetico solare

1971

– L’indipendenza del Bahrain viene riconosciuta dal Regno Unito

– Il Pakistan si arrende, portando alla fondazione del Bangladesh (ex Pakistan orientale) il giorno seguente

1973 – O.J. Simpson diventa il primo giocatore della NFL a correre per 2.000 iarde in una stagione

1984 – Lanciata la sonda sovietica Vega 1, con il doppio obiettivo di Venere e Cometa di Halley

1985 – A New York i boss della mafia Paul Castellano e Thomas Bilotti vengono uccisi all’uscita di un ristorante, rendendo l’organizzatore dell’assassinio, John Gotti, capo della potente Famiglia Gambino

1989 – A Timișoara inizia la rivoluzione romena del 1989, come protesta contro il tentativo del governo di espellere il sacerdote riformato dissidente, László Tőkés

1990 – Jean-Bertrand Aristide viene eletto presidente di Haiti

1991

– Il Kazakhstan dichiara la sua indipendenza dall’Unione Sovietica

– L’ONU annulla la decisione secondo cui il Sionismo equivale al razzismo

1998 – Operazione Desert Fox: statunitensi e britannici iniziano a bombardare obbiettivi iracheni, dopo che l’Iraq ha ostacolato l’operato degli ispettori ONU

1999 – Un fiume di fango provoca migliaia di vittime in Venezuela

2006 – Rissa furibonda con pugni e calci in NBA al Madison Square Garden di New York, dove si affrontavano i New York Knicks ed i Denver Nuggets; nell’occasione vennero espulsi 10 giocatori, tra cui anche il campione dei Nuggets Carmelo Anthony

2007 – Il Milan vince la Coppa del Mondo per club FIFA superando in finale a Yokohama il Boca Juniors per 4-2

2008

– USA: la Federal Reserve azzera per la prima volta nella storia il tasso di sconto

– Italia: durante l’Operazione Perseo dei carabinieri vengono arrestati oltre 90 mafiosi, imputati di voler riformare la Cupola

2014 – In una scuola del Pakistan i talebani assassinano circa 130 minori

Fonte: il.wikipwdia.org