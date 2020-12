In municipio si rinnova la tradizione: ecco l’albero di Natale addobbato dai bambini

MASSA MARITTIMA – Il Natale a Massa Marittima da diversi anni, grazie al lavoro delle associazioni, è un momento di grande coinvolgimento per tutti. La città, allestita di addobbi natalizi e con la sua scenografia, per le Feste è sempre stata una meta ormai consolidata. Purtroppo l’emergenza sanitaria e le restrizioni imposte per la lotta al Covid-19, non hanno reso possibile il consueto allestimento con grande dispiacere per tutti.

“Un momento per i bambini lo vogliamo comunque fare – ha spiegato Irene Marconi assessore alla cultura – e per questo abbiamo invitato i più piccoli a realizzare un piccolo lavoro per addobbare l’albero di Natale che abbiamo sistemato nell’atrio del Palazzo Comunale. Un gesto simbolico e semplice di condivisione – ha aggiunto – , e una proposta accolta anche dalla Cooperativa di Vittorio, gestore della Casa Famiglia che ha collaborato con noi”.

I bambini quindi sono solo realizzeranno questi addobbi, ma saranno protagonisti anche di un video tutorial in cui sarà spiegato come si realizzano le palline per gli alberi di Natale. Il video sarà online sulla pagina Facebook del Comune di Massa Marittima. Sabato 19 dicembre poi nel pomeriggio nell’atrio del Palazzo Comunale, gli stessi bambini potranno consegnare le loro decorazioni che saranno appese all’albero di Natale alla presenza stesso Babbo Natale, grazie alla coinvolgimento della Casina di Babbo Natale.

Tutto nel rispetto delle norme sanitarie con distanziamento e mascherine per i genitori e i bambini più grandi di sei anni.