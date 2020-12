Il sindaco nomina un nuovo segretario generale: «Valorizzerò il capitale umano»

FOLLONICA – Il sindaco di Follonica Andrea Benini, con proprio decreto di mercoledì 16 dicembre, ha nominato Michele D’Avino nel ruolo di segretario generale del Comune di Follonica. D’Avino proviene dalla segreteria convenzionata dei comuni di Chiusi e San Quirico d’Orcia.

“Auguro al dottor D’Avino un buon lavoro – dice il sindaco Andrea Benini – in un ruolo che richiede professionalità e competenza. Il curriculum è di grande spessore così come le esperienze maturate, nonostante la giovane età. Il segretario potrà contare sulla collaborazione e preparazione dell’intera struttura comunale e sulla fiducia dell’amministrazione. Ringrazio la Dottoressa Serena Bolici per il lavoro fin qui svolto e le auguro un buon prosieguo della sua professione”.

Il nuovo segretario ha avuto importanti esperienze professionali in Italia e all’estero, ed è attivo nel mondo del volontariato. A titolo gratuito ricopre, dal 2011, il ruolo di Direttore dell’Istituto di Diritto internazionale della pace “Giuseppe Toniolo” con sede in Roma, realtà che promuove il diritto come via privilegiata per la realizzazione della pace. Tra le sue pubblicazioni vanta numerosi testi in materia di cittadinanza, diritti umani e politiche europee.

Il primo atto che ha voluto firmare, da segretario generale del Comune di Follonica, è una lettera che spedirà domani ai dipendenti del Comune. “Credo fortemente – si legge nell’atto – che la più grande risorsa di un’organizzazione risieda nelle persone che vi operano e nei valori che le stesse sono in grado di condividere. Ed essendo pubblica la natura della nostra organizzazione sono innanzitutto lealtà ed imparzialità, integrità e correttezza, equità ed efficienza, trasparenza e cura dell’interesse pubblico, i valori che desidero condividere con ciascuno di voi. Vi assicuro sin d’ora tutto il mio impegno per valorizzare e sviluppare questo “capitale umano”, che sono certo vanta già solide fondamenta nel nostro Comune”.