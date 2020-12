Medico del Misericordia nominato presidente dell’associazione internazionale degli esperti di Chirurgia robotica

GROSSETO – Dopo il ritorno all’ospedale di Grosseto come direttore dell’Uoc Chirurgia generale e il successivo incarico di direttore del Dipartimento di Chirurgia della Asl Toscana Sud Est, per il dottor Andrea Coratti arriva un altro importante riconoscimento.

Si tratta della nomina di presidente eletto dell’associazione Crsa per l’anno 2022, arrivata dopo che i 50 membri del consiglio direttivo hanno dato parere unanime alla candidatura del dottor Coratti a questo ruolo di responsabilità e coordinamento.

La Crsa – Clinical Robotic Surgery Association riunisce i più importanti esperti di Chirurgia robotica a livello internazionale. Si concentra sulla Chirurgia robotica nel campo della Chirurgia generale e delle sue specialità correlate, tra cui esofago-gastrica, toracica, colon-rettale, epatobiliare e pancreatica, endocrina e bariatrica. È un luogo virtuale di condivisione degli standard di pratica e di aggiornamento sulle tecniche robotiche su cui i professionisti possono confrontarsi e dare vita a discussioni con l’obiettivo di supportare e favorire la ricerca clinica e sperimentale, volta ad ampliare l’applicazione clinica della chirurgia robotica alla luce di una sempre maggiore sicurezza per il paziente.

A tal fine, l’associazione si serve di un ambiente web interattivo che consente ai chirurghi di condividere video, consigli e innovazioni, mantenendosi in costante contatto da diversi parti del mondo.

“E’ per me motivo di profonda soddisfazione essere eletto presidente della Crsa, ruolo che prima di me hanno rivestito illustri chirurghi tra cui il mio mentore Pier Cristoforo Giulianotti – afferma Coratti – Uno dei valori nel portare avanti la chirurgia robotica è condividere conoscenze e informazioni circa le tecniche impiegate e i risultati ottenuti. In questo momento di grandi cambiamenti nel settore sanitario, la tecnologia avanza velocemente e la chirurgia ne rappresenta l’avanguardia. Questo contribuirà a mantenere alta l’attenzione sulla Scuola internazionale di chirurgia robotica di Grosseto e porterà soprattutto importanti vantaggi grazie a tecniche chirurgiche aggiornate e sempre più certezze nella cura dei pazienti presi in carico all’ospedale Misericordia di Grosseto e in tutta la Sud Est”.

La nomina di Coratti avrà anche un’altra conseguenza: per la prima volta il congresso internazionale della Crsa si svolgerà in Europa e più precisamente in Italia.