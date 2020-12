Grosseto festeggia il capodanno in tv: dal Moderno in diretta con i migliori artisti maremmani

GROSSETO – Una trasmissione in diretta dal teatro Moderno su Tv9, rigorosamente nel pieno rispetto delle normative anti-covid e quindi senza pubblico, con i migliori musicisti maremmani e del panorama dello spettacolo grossetano presentati da Conte Max Venturacci: questa è la formula che il Comune di Grosseto ha pensato, in collaborazione con l’associazione Ad Arte, per accompagnare i grossetani verso il tradizionale brindisi di fine anno.

“L’emergenza sanitaria in corso ci sta chiedendo numerosi sacrifici: ci ha privato in particolar modo di passare le festività in serenità, con tutti i nostri cari – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vice sindaco Luca Agresti -. L’intento della trasmissione che andrà in onda durante la serata di San Silvestro è quello di provare ad alleggerire un momento difficile in cui molte famiglie saranno divise, nella speranza di portare un po’ di calore nelle case dei grossetani”.