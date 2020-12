MANCIANO – Grande festa per Ottavia Messina di Manciano. Per la dottoressa laurea magistrale in strategie e tecniche della comunicazione con curriculum in tecnologie e metodi per l’ experience design all’Università degli studi di Siena.

Ottavia ha discusso una tesi intitolata “User experience design: caso studio Santa Chiaralab”. Alla neo dottoressa le congratulazioni degli amici.