Cerca di scappare dalla finanza: arrestato un ragazzino. Aveva in casa 750 dosi di droga purissima

GROSSETO – La Guardia di finanza ha arrestato un ragazzo, poco più che maggiorenne, alla stazione di Grosseto nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio volte alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel particolare periodo di limitazioni per la diffusione del virus dal Covid-19.

“Il giovane è stato sorpreso da una pattuglia in uniforme e dal cane antidroga in possesso di alcune dosi di varie droghe e valuta contante in banconote di piccolo taglio, frutto dello spaccio” spiegano le Fiamme gialle.

“Il ragazzo, vedendo in finanzieri in divisa, ha tentato di cambiare direzione e dileguarsi per confondersi con i passeggeri scesi da un altro treno – prosegue la nota della Guardia di finanza -, ma il movimento non è sfuggito all’occhio attento dei militari che rendevano, così, vano il tentativo di sottrarsi al controllo.

Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, degli strumenti per il confezionamento delle dosi e poco meno di un etto di altre droghe leggere, alcune già suddivise e pronte per lo spaccio.

Una volta analizzata, la droga sequestrata è risultata avere un elevatissimo principio attivo, tale da consentire il confezionamento di oltre 750 singole dosi.

I finanzieri hanno quindi tratto in arresto il soggetto e notiziato l’Autorità Giudiziaria; stamane l’arresto è stato convalidato.

Proseguiranno per tutto il periodo festivo le attività di controllo dei finanzieri in Maremma a tutela dei giovani e per la prevenzione degli illeciti” conclude la nota.