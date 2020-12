GROSSETO – Due nuove lauree alla Fondazione Polo Universitario Grossetano: è stato possibile per i candidati collegarsi da remoto per discutere la tesi dalla sede di Ginori con le commissioni dell’Università di Siena; data la disponibilità di spazi della sede grossetana è stato permesso ai neo dottori avere in stanze attigue un numero ristretto di familiari, che hanno seguito in diretta streaming l’esame.

E’ stata una grande soddisfazione per i neo dottori laurearsi nella propria città e con la famiglia vicina, nei modi permessi dalle attuali normative anti Covid.

Marco Curti, di Grosseto, studente del curriculum Governo e Amministrazione del Corso di Laurea in Scienze Politiche, ha discusso una tesi sul tema “Il rapporto tra banche e fisco nella lotta all’evasione fiscale”, con relatore la prof.ssa Laura Castaldi, docente di Diritto Tributario.

Cristina Giuntoli, grossetana, dipendente dell’Agenzia delle Entrate, iscritta al curriculum Studi internazionali del Corso di Laurea in Scienze Politiche, ha discusso la tesi sull’argomento “L’attività istruttoria degli uffici fiscali nelle imposte dirette e nell’IVA”. Anche in questo caso la relatrice era la prof.ssa Laura Castaldi.

La Fondazione Polo Universitario Grossetano è a disposizione degli studenti e li sostiene in questo particolare periodo in cui il sistema accademico struttura la propria organizzazione adeguandosi all’emergenza Covid.