Coronavirus: otto nuovi casi in Provincia. In calo ricoveri, ma c’è una terapia intensiva in più

GROSSETO – Otto nuovi casi, tre ricoveri in meno e una terapia intensiva in più: è questo il bilancio della diffusione del Coronavirus in Provincia di Grosseto delle ultime 24 ore.

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Giovedì 10/12/20 Venerdi 11/12/2020 Sabato 13/12/2020 Domenica 13/12/2020 Lunedi 14/12/2020 Martedì 15/12/2020 Mercoledì 16/12/2020 Arezzo 27 56 23 34 21 47 43 Siena 16 28 26 13 23 11 28 Grosseto 9 10 7 11 4 44 8 Totale Asl Tse 54 95 59 59 48 108 79

Dopo l’incremento di ieri, in cui si registravano 44 nuovi positivi, i contagi in Maremma si ristabilizzano, e tornano ad essere sotto quota 10, in linea con i dati degli ultimi giorni.

Meno casi, ma anche meno tamponi: oggi ne sono stati effettuati 563 (ieri 742).

38 i guariti (ieri 47). Le persone positive in carico alla Asl sono al momento 426 (ieri 460).

Degli otto nuovi casi di oggi, la metà sono nel Comune di Grosseto, due in quello di Follonica, e uno rispettivamente a Capalbio e Santa Fiora.

Per quanto riguarda la fascia di età dei nuovi positivi in Provincia di Grosseto, uno ha meno di 18 anni, tre hanno tra i 19 e i 34 anni, tre tra i 50 e i 64 anni e uno è over80.

In calo i ricoveri, che sono 26 (tre in meno di ieri), ma all’Ospedale Misericordia di Grosseto c’è una terapia intensiva in più, per un totale di 11 pazienti.

In totale nella Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena) sono 80 nuovi positivi (ieri 109).

Casi per Provincia e totale Asl Toscana sud est

Asl TSE 80 Provincia di Arezzo 43 Provincia di Siena 28 Provincia di Grosseto 8 Extra USL 1

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 973 Provincia di Siena 752 Provincia di Grosseto 563

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 752 Provincia di Siena 444 Provincia di Grosseto 426

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 539 Provincia di Siena 299 Provincia di Grosseto 367

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1965 Provincia di Siena 1511 Provincia di Grosseto 991

Guariti Provincia di Arezzo 35 Provincia di Siena 25 Provincia di Grosseto 38