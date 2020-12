Ascolta un libro al telefono: ecco l’iniziativa della biblioteca contro la solitudine

PIOMBINO – Ogni giovedì dal 17 dicembre la Biblioteca Civica Falesiana, in collaborazione con i lettori volontari, propone un nuovo servizio: le “letture al telefono per bambini da 0 a 99 anni”. Un modo per stare vicini anche a distanza, combattere la solitudine di tante persone e dare la possibilità a tutti di avvicinarsi alla lettura, attraverso un mezzo di comunicazione che consente davvero a tutti, sia con chiamata vocale o video chiamata di poter ascoltare un racconto, una poesia o una favola.

Basterà contattare la biblioteca, prenotare una lettura e ogni giovedì pomeriggio, dalle 15.30 sarà possibile ascoltarla.

Info e prenotazioni: 0565 226110 biblioteca@comune.piombino.li.it

La biblioteca Civica Falesiana di Piombino, la BidibiBook di Riotorto, il punto prestito al Quartiere di Salivoli, dal 5 dicembre, hanno di nuovo tutti i principali servizi attivi: il prestito, la lettura e la consultazione in sede, la possibilità di accedere direttamente agli scaffali per scegliere i libri, restare a leggere una rivista, sfogliare i quotidiani, utilizzare i pc e la wifi e l’utilizzo delle sale studio. Gli ingressi sono contingentati per rispettare le distanze interpersonali previste dalla normativa.

Durante il periodo natalizio è anche possibile scegliere e ritirare le “Christmas Box” pacchetti regalo, contenenti gialli, classici, libri per bambini, selezionati dalla biblioteca, da prendere in prestito gratuito.