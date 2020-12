113mila euro per la messa in sicurezza delle strade della città: ecco le vie coinvolte

GROSSETO – La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di messa in sicurezza del tratto stradale di via Monteverdi. L’intervento prevede un finanziamento di 36mila euro.

La Giunta, inoltre, ha deliberato l’intervento di messa in sicurezza di una porzione del tratto stradale di via Ticino. L’importo economico relativo all’attività è pari a 32mila euro.

Infine è stato anche approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di messa in sicurezza del piano viabile di via Tripoli e l’inizio di via Filippo Corridoni. L’intervento prevede una spesa di 45mila euro.

“La nostra Amministrazione – hanno dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Riccardo Megale, assessore con delega ai Lavori pubblici – si è sempre preoccupata della cura e della messa in sicurezza del manto stradale. Siamo perfettamente consapevoli che il lavoro da svolgere è ancora tanto. L’obiettivo è quello di non cedere mai il passo al degrado e all’incuria”.