Vittoria al fotofinish per la Pallamano Follonica, Sassari beffato allo scadere

FOLLONICA – Inarrestabile il cammino della Pallamano Starfish Follonica che vince al fotofinish la seconda partita in tre giorni a spese del Verdeazzurro Sassari imponendosi per 30 a 29. Il team maremmano si porta così al quarto posto in classifica affiancando il Tavarnelle, con una partita da recuperare (trasferta a Teramo).

Follonica bravo a gestire per lunghi tratti la partita con vantaggi anche di 3 reti, ma senza la freddezza e cattiveria per chiuderla. Da parte sua i ragazzi di Patrizia Canu sono stati bravi ogni volta a rientrare in partita e addirittura restare avanti per brevi tratti di una rete. Il tabellino ancora una volta dice che Tommaso Pesci è il miglior realizzatore della giornata con nove reti, ma quella più importante porta la firma di capitan Caruso che a 22 secondi dalla fine sigla il trentesimo punto, che sarà quello decisivo.

Da segnalare la prestazione del portiere Facundo Garcia, che dopo aver parato durante tutto il match, a 3 secondi dalla fine ha salvato il risultato con una sciancata da palo a palo per bloccare un tiro dall’ala della squadra sassarese.

Ora il Follonica è atteso sabato prossimo dalla trasferta a Carpi, che attualmente occupa la prima posizione in classifica; la squadra di mister Matteo Pesci e Massimo Cecchini andrà in terra carpigiana senza timori reverenziali.