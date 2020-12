Violano il coprifuoco: in quattro in giro di notte, fuggono inseguiti dalla Finanza

FOLLONICA – Erano in giro di notte, senza un vero motivo, e l’uomo alla guida non aveva neppure la patente. Forse per questo quando hanno visto l’auto della Guardia di finanza si sono dati ad una fuga precipitosa. Ma la loro corsa è durata poco. In breve tempo gli agenti li hanno fermati e multati.

I quattro stranieri, tutti magrebbini, non sono stati in grado di giustificare la loro presenza in giro di notte (dalle 22 alle 5 del mattino vige ancora il coprifuoco) a Follonica. Inoltre l’uomo che si trovava alla guida non aveva mai conseguito la patente. Questo ha portato al sequestro, da parte della tenenza di Follonica della Guardia di finanza, del mezzo (un’auto di grossa cilindrata) oltre alla multa per i quattro stranieri per violazione delle norme anticovid.

Quando i quattro hanno visto le fiamme gialle sono fuggiti. Ne è seguito un inseguimento che ha portato, poco dopo, al ritrovamento dell’auto in sosta a fari spenti nel parcheggio davanti ad un centro commerciale.

All’interno dell’Audi venivano quindi identificati i quattro occupanti, tutti privi della prescritta autodichiarazione e senza alcun giustificato motivo per lo spostamento notturno. Al conducente, già recidivo per violazioni in materia di Covid, è stata irrogata una sanzione amministrativa (che va da 746 a 1.066 euro) per la violazione alle norme anti-Covid. Inoltre, visto che era senza patente di guida, l’ulteriore sanzione da 5.111 a €. 31.660 euro per violazioni al Codice della Strada, con il fermo amministrativo del mezzo. Gli altri tre occupanti del veicolo sono stati sanzionati con una ulta da 280 ad 400 euro in violazione delle disposizioni contenute nel Dpcm.