Trasferta veneta per il Circolo Pattinatori: derby di zona salvezza contro il Breganze

GROSSETO – L’Edilfox Grosseto è atteso domani sera (inizio alle 20,45) al quarto impegno nel giro di undici giorni. I ragazzi di Federico Paghi sono attesi sulla pista del fanalino Lanaro Breganze, in una partita che può risultare decisiva per la corsa alla permanenza in serie A1. Saavedra e compagni, dopo il gran secondo tempo contro la corazzata Trissino (tre reti fatte e nessuna concessa ad un avversario costruito per vincere lo scudetto), cercheranno di tornare alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive.

«Nella trasferta di Breganze – dice l’allenatore Federico Paghi – abbiamo un solo risultato a disposizione, la vittoria. In questo momento ci serve per migliorare la nostra classifica e per dare ulteriori certezze alla squadra dopo le brillanti prestazioni contro Sarzana e Trissino. Il nostro, come previsto, sarà un campionato di sofferenza, ma questi ragazzi possono togliersi delle grandi soddisfazioni».

Nelle ultime due uscite il Circolo Pattinatori ha dimostrato di aver ripreso la salita verso la migliore condizione e già in terra vicentina vorrà cominciare a raccogliere i frutti del lavoro fatto con mister Paghi, il suo vice Alessandro Saitta e con il preparatore atletico Lorenzo Massai. Sarà una gara ovviamente da prendere con le dovute cautele: il Breganze, reduce dal ko di Scandiano (7-3), pur non racimolando nemmeno un punto ha finora lottato con i denti nelle sette gare disputate, perdendo male solamente contro il Forte dei Marmi (13-1).

Nella lista dei convocati per questo incontro di recupero della sesta giornata non figura Alessandro Bardini, uno dei grandi protagonisti del derby di serie B di domenica, che rimarrà a casa per impegni personali. Il posto di Bardini sarà preso da un altro giocatore uscito qualche anno fa dal vivaio biancorosso, Franco Polverini (nella foto di Mimmo Casaburi), classe 1972, uno dei più forti giocatori italiani di sempre. Polverini dopo tre anni di semi-inattività (ha giocato con la nazionale veterani), ha rimesso i pattini per divertirsi in serie B e per proseguire una carriera con tanti allori – in testa il Mondiale 1997 – e soddisfazioni, compresa quella di esser tornato ad indossare la sua prima casacca.

I convocati: Saitta, Bruni; Battaglia, Buralli, D’Anna, Fantozzi, Paghi, Polverini, Rodriguez, Saavedra.

Il programma del recupero della 6ª giornata (ore 20,45): Wasken Lodi-Tierre Montebello, GDS Forte dei Marmi-Teamservicecar Monza, Ubroker Bassano-GSH Trissino, Why Sport Valdagno-Bidielle Correggio, Lanaro Breganze-Edilfox Grosseto, Roller Scandiano-Galileo Follonica, Telea Medical Sandrigo-Credit Agricole Sarzana.

La classifica: Sarzana 19 punti; Valdagno 16; Lodi 15; Bassano 14; Forte dei Marmi 13; Trissino 12; Montebello 11; Correggio e Follonica 10; Grosseto e Sandrigo 6; Scandiano 4; Monza 3; Breganze 0.

Marcatori: Cancela (Bassano) 11; Coy Grau (Bassano), Mendez Ortiz (Lodi), Rossi e Ipinazar (Sarzana) 10.