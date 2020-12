GROSSETO – Domani (mercoledì 16), dalle ore 17 alle 19, proseguono gli Open Day tematici al Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto. Così dopo quello di lunedì, dedicato alla specializzazione in Costruzioni Ambiente e Territorio, tocca all’indirizzo di Elettronica ed Elettrotecnica, con le due articolazioni in Elettrotecnica e Automazione ed Elettronica con curvatura robotica, mostrare alcune delle attività che vengono svolte negli oltre 5000 metri quadrati di laboratori del Polo Tecnologico.

Chi si iscriverà nella pagina dell’orientamento https://www.isitgrosseto/ potrà collegarsi alla piattaforma Meet per assistere in diretta alle esibizioni dei robot calciatori di Robocup Junior, alla dimostrazione delle forbici smart, che sono valse alla Polo il titolo di scuola più innovativa d’Italia, e a molte altre esercitazioni allestite appositamente da docenti e alunni.

di 28 Galleria fotografica Polo Manetti Porciatti









Giovedì 17 dicembre, sempre alla stessa ora, si apriranno i laboratori della specializzazione di Meccanica, Meccatronica ed Energia, con le due articolazioni di Meccanica Meccatronica con curvatura Meccanica, Robotica e Cad 3D e quella di Energia con la nuova curvatura Motori.

Anche in questo caso per assistere all’Open Day, è necessario iscriversi nella pagina dell’orientamento ed assistere alla dimostrazione di bracci robotici, comandati ad acqua, oppure con quello di Comau, ma anche trenini elettrici, impianti pneumatici, macchine a controllo numerico computerizzato, entrare dentro i progetti disegnati con Autocad o Solidworks o vedere i prototipi ottenuti per mezzo di una stampante 3D.

L’ultimo appuntamento con la scuola aperta del Polo è previsto per venerdì 18 con Informatica e Telecomunicazioni, sia per illustrare le attività del corso ordinario che per quanto concerne le peculiarità del Web Specialist. Sarà possibile, guidati da alcuni docenti e studenti, confrontarsi con i linguaggi di programmazione, giocare con le app o magari realizzare un pagina web o un piccolo videogioco.

Ricordiamo ancora una volta che per poter assistere alla diretta on line di ciascun laboratorio è necessaria la prenotazione mediante il sito dell’orientamento, all’indirizzo https://www.isitgrosseto.com/.