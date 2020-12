Leggendo si vince: i giovani lettori premiati dalla biblioteca

FOLLONICA – Sono finalmente giunti a conclusione i due concorsi “Assaggia il libro”, dedicato alle scuole primarie, e “Pedala il libro”, dedicato alle scuole secondarie di primo grado. I concorsi, avviati circa un anno fa, sono stati accolti con entusiasmo da centinaia di bambini e ragazzi che, talvolta in massa, hanno varcato l’ingresso della Biblioteca – quando ancora si poteva farlo liberamente – per iscriversi e prendersi il loro primo librino da leggere e recensire.

La novità più eclatante di questa edizione è stata la possibilità per i concorrenti di scegliersi le proprie letture secondo i loro gusti personali, accedendo direttamente agli scaffali della Sala Ragazzi, dove i libri sono collocati per fasce di età, guidandoli così nella scelta, ma liberi di scegliere proprio per invogliarli a leggere il più possibile.

Poi è arrivato il Covid; tutto chiuso, nessuna possibilità di andare in Biblioteca per prendere i libri ed incrementare così le recensioni già presentate.

La Biblioteca della Ghisa ha avuto così l’idea di invitare i bambini partecipanti ai concorsi a leggere qualunque cosa si potesse leggere in casa, dai libri di cucina della mamma a quelli dell’orto del babbo o del nonno, ai fumetti, inviando poi le recensioni per posta elettronica e prolungando la scadenza oltre il termine originariamente previsto.

La cosa bella di questo periodo non proprio roseo sotto molti punti di vista è che nessuno si è arreso: la Biblioteca con le idee, i bambini e ragazzi con la voglia di leggere.

Ed ecco arrivare i vincitori: cinque concorrenti per ogni categoria hanno ricevuto per posta elettronica un buono acquisto libri (o quant’altro possa essere utile per la scuola e la lettura in generale), da “spendere” presso le tre librerie follonichesi, “Altrimondi”, “Tuttolibri” e “Chiti”, oltre alla possibilità di scegliersi un libro tra quelli messi a disposizione della Biblioteca, telefonando per un appuntamento allo 0566 /59246 oppure scrivendo una e-mail a biblioteca@comune.follonica.gr.it.

Non solo, tutti coloro che hanno presentato almeno due recensioni hanno diritto a scegliersi un libro, seguendo le stesse procedure.

Non sarà possibile purtroppo, per le regole imposte dalla normativa anti-covid, svolgere come negli anni precedenti la cerimonia di premiazione proprio in biblioteca, ma tutti sono invitati a seguire aggiornamenti e nuovi progetti attraverso il sito ufficiale del Comune di Follonica e la Pagina Facebook della Biblioteca della Ghisa.