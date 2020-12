La scuola si presenta con un video: l’idea degli studenti per l’orientamento

PITIGLIANO – Nonostante la didattica a distanza (dad), verrebbe da dire, uscirà in questi giorni sui social dell’Istituto Zuccarelli un video promozionale degli istituti Tecnico Economico e Professionale per la Sanità e l’assistenza Sociale, plesso di Pitigliano.

Si tratta di un lavoro pensato, girato e montato completamente dagli studenti, segno di senso di appartenenza e di amore per le loro scuole e vuole essere un modo per mostrare gli istituti pitiglianesi attraverso gli occhi dei ragazzi che li frequentano.

Quest’anno tutte le attività di orientamento sono destinate a svolgersi online, e proprio durante le ore della dad è nata l’idea di questo video per mostrare ai loro futuri compagni i locali della scuola, e qualche caratteristica degli indirizzi, in modo simpatico e scanzonato.

Una mattinata di riprese a scuola rispettando le norme anti-covid, un giorno di lavoro ininterrotto per il montaggio e il prodotto era pronto per essere condiviso.

“È emozionante vedere come tutti gli anni i ragazzi amino partecipare alle attività di promozione – dice la referente dell’orientamento dell’Istituto Tecnico Economico e dell’Istituto Professionale Sociosanitario di Pitigliano Stefania Buccioni -. Quest’anno, in particolar modo, c’è di che essere orgogliosi, il lavoro è stato realizzato in piena autonomia dalle classi II AFM e II PSS. Loro hanno diretto e noi docenti abbiamo seguito le loro istruzioni prestandoci come attori improvvisati a questi tre minuti di riprese. Ci siamo divertiti e stupiti. In mezzo all’aria pesante della pandemia abbiamo respirato insieme ai ragazzi l’ossigeno buono del loro entusiasmo e della loro creatività”.

Il video è stato ideato dalla II AFM e dalla II IPSS nelle ore in dad dei docenti Guerrini e Volpini ed è stato diretto e montato dagli studenti Leo Maranacu e Carlo Talami.