Il sindaco attacca De Martis: «Non perde mai un’occasione di perdere un’occasione»

GROSSETO – “Anche oggi, incredibilmente (?), l’opposizione riesce a farsi opposizione da sola. L’articolo uscito ieri, un lungo e prolisso piagnisteo cartaceo firmato dal consigliere Carlo De Martis, è l’ennesima dimostrazione che sarebbe meglio dedicare la domenica al riposo della mente, piuttosto che a confusi j’accuse portatori di gaie risate”.

A scriverlo, in una nota, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto.

“Ammettiamo – prosegue – che le critiche del nostro buon De Martis, colui che non perde mai un’occasione di perdere un’occasione, con relativo autogol, siano ormai un piacevole appuntamento che non vorremmo perdere per nulla al mondo.

Bisogna dire che, se uno non conoscesse Grosseto, la sua Amministrazione attuale, i danni fatti da quella precedente (che poi sarebbe quella di De Martis, ma pazienza) e i risultati positivi ottenuti negli ultimi anni, leggendo De Martis penserebbe che la nostra città si trovi un gradino sopra l’inferno, ad un passo dal baratro, colpita dall’assedio di locuste e dall’invasione delle rane nei corsi d’acqua.

Poi, però, leggendo Il Sole 24 ore, cambierebbe di nuovo idea perché vedrebbe che Grosseto, capoluogo di provincia che consigliamo a De Martis di visitare ogni tanto, si trova al 51° posto per la qualità della vita nelle province italiane, con un balzo di ben 28 posizioni rispetto all’anno precedente. E lì, il nostro amico lettore non grossetano realizzerebbe di essere al cospetto di un grande talento per l’autolesionismo politico.

A questo punto, si comprende bene il talento di De Martis: abile e scaltro come una lince, con il favore del sole domenicale, ha voluto tacciare la nostra Amministrazione come una banda di biechi personaggi che non si è preoccupata affatto dello status di salute delle mura medicee, perdendo e cancellando molteplici momenti di convivialità, legati all’arte e alla cultura. Per poi ritrovarsi in una città, capoluogo di provincia, in cui la qualità della vita è un vanto e, to’, guarda!, è anche settima nella categoria Cultura e tempo libero (con un balzo in avanti di ben 43 posizioni, rispetto al 2019).

A questo punto il nostro amato lettore, che conosce meglio Grosseto penserà: che cosa farà il buon De Martis, adesso? – conclude -. Aspetteremo con ansia il prossimo lunedì mattina”.