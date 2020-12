Il presidente di Opi aderisce alla prima fase di vaccinazione anti Covid

GROSSETO – Da oggi, martedì 15 dicembre e fino alle 12 di venerdì 18 dicembre, gli operatori sanitari e socio sanitari possono prenotarsi per il vaccino contro il Covid, che sarà somministrato a partire dal 15 gennaio prossimo.

Tra i primi ad aderire alla campagna ed esprimere così la propria volontà di vaccinarsi anche il presidente dell’Ordine degli infermieri di Grosseto Nicola Draoli.

“Abbiamo accolto con favore ed entusiasmo questa notizia – spiega Draoli – e ho deciso aderire subito. Vaccinarsi per noi infermieri e un dovere deontologico, perché significa supportare la scienza e la ricerca, tutelare la salute del personale sanitario e, di riflesso, dell’intera comunità. Si tratta anche di un impegno etico, perché siamo tra i primi ad avere questa opportunità che, come nel caso di ogni vaccino, ha valore non solo per la propria salute, ma per la protezione della salute degli altri. Avere una copertura per il contagio da Covid ha, infatti, per gli operatori della sanità una doppia valenza: non mi ammalo e quindi non contagio e, allo stesso tempo, posso lavorare contribuendo quindi a mettere in campo le azioni di contrasto al virus, dal tracciamento alla prevenzione passando per la cura delle persone ammalate”.

“Aderire a questa campagna vaccinale – aggiunge Draoli – è un segno anche di rispetto nei confronti dei 60mila morti, dei tanti contagiati che ogni giorno combattono contro il virus e dei purtroppo molti decessi che abbiamo avuto anche nel mondo infermieristico”.

La vaccinazione non è obbligatoria, così come la prenotazione effettuata in questi giorni non è vincolante, ma la raccolta di adesioni è fondamentale per conoscere con anticipo la volontà dei destinatari e far indirizzare alla Regione Toscana il numero di dosi più preciso: a disposizione del territorio regionale ci sono circa 130mila dosi che corrispondono al numero dei sanitari e dei soggetti fragili presenti.

“Ci auguriamo – conclude Draoli – che tutti gli operatori sanitari colgano questa opportunità e si affidino alla ricerca e alla scienza come la nostra professione, la nostra etica, e il nostro dna ci impongono di fare”.

Si può esprimere la propria adesione, se si fa parte delle categorie indicate, sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/.