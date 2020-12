Fuori strada con l’auto: muore un uomo. Un altro ferito gravemente

SORANO – Incidente mortale questa mattina intorno alle 8.40 nella Strada provinciale tra Sorano e San Quirico. A perdere la vita un uomo di 80 anni. Nell’incidente è rimasta gravemente ferita anche un’altra persona, un uomo di 53 anni che non sarebbe in pericolo di vita. I due viaggiavano sull’auto quando questa, per cause in corso di accertamento, è andata fuori strada.

Sul posto i soccorsi, che hanno provato a rianimare l’ottantenne, ma per lui non c’è stato niente da fare. Il 53enne che era con lui in auto è stato trasportato con Pegaso in codice tre per trauma cranico alle Scotte di Siena, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Oltre al 118, sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.