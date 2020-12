Coronavirus, tornano a salire i nuovi casi in Maremma: sono 44. Morta una donna

GROSSETO – Tornano a salire i nuovi casi di Coronavirus in Maremma. Dopo oltre una settimana in cui il numero di nuovi positivi si assestava intorno ai dieci contagi giornalieri, oggi in provincia di Grosseto si contano 44 nuovi positivi.

Nelle ultime 24 ore si registra anche un decesso a causa del Coronavirus all’Ospedale Misericordia di Grosseto: si tratta di una donna di 93 anni.

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 09/12/20 Giovedì 10/12/20 Venerdi 11/12/2020 Sabato 13/12/2020 Domenica 13/12/2020 Lunedi 14/12/2020 Martedì 15/12/2020 Arezzo 24 27 56 23 34 21 47 Siena 22 16 28 26 13 23 11 Grosseto 10 9 10 7 11 4 44 Totale Asl Tse 54 54 95 59 59 48 108

Oggi, come detto, ci sono 44 nuovi casi, 40 in più di ieri, quando ne erano stati registrati quattro. Triplicato il numero di tamponi effettuati, che oggi è 742 (ieri 254).

47 i guariti (ieri 41). Le persone positive in carico alla Asl sono al momento 460 (ieri 474).

42 dei 44 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Maremma sono nel Comune di Grosseto. Un caso a Monterotondo Marittimo e uno a Scansano.

36 dei 42 nuovi casi hanno tra i 19 e 34 anni. A questi si aggiungano due nuovi positivi nella fascia sino ai 18 anni, due nella fascia tra i 35 e i 49 anni, due tra i 50 e i 64, uno tra i 65 e i 79 anni e un over 80.

In calo i ricoveri, che sono 29 (due in meno di ieri), stabili le le terapie intensive all’Ospedale Misericordia di Grosseto (10, come ieri).

In totale nella Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena) sono 109 nuovi positivi (ieri 49).

Casi per Provincia e totale Asl Toscana sud est

Asl TSE 109 Provincia di Arezzo 47 Provincia di Siena 17 Provincia di Grosseto 44 Extra USL 1

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 904 Provincia di Siena 832 Provincia di Grosseto 742

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 790 Provincia di Siena 459 Provincia di Grosseto 460

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 581 Provincia di Siena 300 Provincia di Grosseto 399

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1984 Provincia di Siena 1530 Provincia di Grosseto 1127

Guariti Provincia di Arezzo 48 Provincia di Siena 32 Provincia di Grosseto 47