Coronavirus in Toscana, nuovi casi sotto quota 400: sono 332. Era da più di due mesi che non succedeva

FIRENZE – “I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 332 su 8.572 tamponi molecolari e 4.135 test rapidi effettuati.”. Lo anticipa il presidente della Regione Eugenio Giani nel suo consueto post giornaliero su Facebook.

Era dall’8 ottobre che il numero di nuovi casi registrati in Toscana non era sotto quota 400. Ieri i nuovi casi erano 445: nella giornata di oggi, dunque, si registrano 113 nuovi casi in meno. Aumentano invece i tamponi e test rapidi: ieri erano stati effettuati 7.132 tamponi molecolari (oggi 8.572) e 496 test rapidi (oggi 4.135).