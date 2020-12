Coronavirus in Italia: 14.844 nuovi positivi, 846 morti e 25.789 guariti

GROSSETO – 14.844 nuovi positivi, 846 morti e 25.789 guariti: è questo il bilancio delle ultime 24 ore sulla diffusione del Coronavirus in Italia secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute.

In aumento i nuovi casi: ieri erano 12.030 con 103.584 tamponi, oggi sono 14.844 con 162.880 tamponi.

846 i decessi delle ultime 24 ore per il Covid (ieri erano 491). In totale sono 65.857 i morti di Covid in Italia

Scende il rapporto positivi/tamponi al 9,11% (ieri era 11,6).

Prosegue il calo nel saldo delle delle terapie intensive, altre 92 in meno (ieri -63), che scendono a 3.003 complessive (199 i nuovi ingressi del giorno), mentre tornano a scendere i ricoveri ordinari, -423 (ieri +30), 27.342 in tutto.

I dimessi o guariti sono aumentati di 21.799 raggiungendo 1.137.416. Gli attualmente positivi in Italia sono 667.303 (-7.806). I casi totali hanno raggiunto quota 1.870.576.