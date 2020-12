Calci e pugni: donna ubriaca aggredisce i carabinieri. Denunciata

GROSSETO – Calci contro i carabinieri. Una donna di 34 anni è stata denunciata per aver aggredito gli uomini dell’Arma. La donna è stata deferita alla Procura di Grosseto per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.

I militari erano stati chiamati da alcuni cittadini perché la donna, originaria del Brasile, recava disturbo durante la notte. i carabinieri l’hanno intercettata in via De Pretis a Grosseto, dove la donna, in evidente stato di alterazione alcolica, ha iniziato ad inveire contro gli agenti, passando in breve alle vie di fatto.

I Carabinieri nonostante i diversi calci sferrati dalla donna, non hanno riportato conseguenze. Una volta calmata, la giovane è stata denunciata e sanzionata anche per le norme anti Covid, dato che si trovava in giro senza giustificato motivo oltre l’orario consentito.