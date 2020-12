Andrea Casamenti si ricandida per il 2021: «Dobbiamo terminare quanto iniziato»

ORBETELLO – «Le forze Politiche di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, che rappresentano una parte importantissima della coalizione Patto per il Futuro, hanno unanimemente indicato il sindaco uscente Andrea Casamenti quale candidato a sindaco per le elezioni comunali che si terranno a maggio-giugno del 2021» ad affermarlo sono gli stessi rappresentanti dei partiti in questione.

Le tre forze politiche si aggiungono alle varie espressioni civiche della lista Patto per il Futuro «che già avevano espresso unanimemente la ricandidatura a sindaco di Andrea Casamenti. I rappresentanti di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia esprimono infatti grande soddisfazione per i risultati raggiunti da questa Amministrazione comunale che ha sempre lavorato e continuerà a farlo in futuro in modo compatto ed unito risolvendo molte problematiche dei cittadini. Le tre forze politiche avranno chiaramente i propri rappresentanti candidati nella lista che si aggiungeranno a personalità della società civile».

«Ho accettato con grande onore – afferma Andrea Casamenti – di ricandidarmi perché dobbiamo terminare un lavoro importante che abbiamo iniziato e che sta cambiando in meglio il volto del nostro Comune portando straordinari risultati. Ognuno di noi ha lavorato senza sosta cercando di stare vicino ai cittadini il più possibile. Abbiamo raggiunto tanti traguardi in tutti i campi, sociale, turismo, servizi educativi, sport, patrimonio, ambiente, urbanistica, demanio, ecc.. Abbiamo diminuito i tributi locali per 1 milione e 700 mila, attivato opere pubbliche per 16 milioni di euro, molte già realizzate, molte in corso di realizzazione e molte che avranno inizio nelle prossime settimane. Da marzo come Amministrazione Comunale abbiamo dovuto affrontare una situazione davvero difficile per l’emergenza coronavirus, una situazione che non sappiamo quanti mesi o anni potrà ancora durare».

«Siamo però riusciti a rispondere alle tante necessità dei cittadini, come per il disastro legato alla tromba d’aria, alle associazioni, alle attività economiche con tanti provvedimenti approvati dalla nostra giunta. Tutto questo è stato possibile grazie ad una Amministrazione davvero unita e compatta che ha lavorato con impegno e serietà a testa bassa e continuerà a farlo nel futuro senza divisioni o litigi mettendo sempre al primo posto l’interesse del cittadino. Solo una Amministrazione Comunale così unita potrà rispondere alle sfide del prossimo futuro ed è quella che ancora noi garantiamo perché prima di tutto ci rispettiamo e siamo amici; sono fiero ed onorato di aver guidato una squadra così unita e come candidato indipendente sono felice di avere la possibilità di poterlo fare anche per la prossima legislatura. Il nostro gruppo – conclude Andrea Casamenti – avrà una forza importante nei partiti che mi hanno sostenuto ma anche tanta società civile che stiamo coinvolgendo in modo forte».