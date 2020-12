GROSSETO – Un’auto è finita dentro la fossa laterale che corre a fianco della strada Aurelia, nella zona della Rugginosa, tra Braccagni e Grosseto.

L’auto è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto questa mattina, davanti al distributore, e in cui è coinvolta anche un’altra vettura. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi.