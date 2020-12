Regolamento igienico edilizio: a Grosseto un nuovo strumento in arrivo

GROSSETO – Il Comune di Grosseto si doterà presto di un nuovo Regolamento igienico edilizio, innovativo e flessibile, in grado di adattarsi alla normativa vigente in materia di edilizia.

Con l’intesa tra Governo, Regioni e Comuni del 2016 è stato approvato uno schema di regolamento edilizio, il cui scopo è quello di uniformare e semplificare tutti i regolamenti edilizi comunali in modo che essi abbiano una simile struttura, su tutto il territorio nazionale, tale da facilitarne così la consultazione.

In questo contesto di riforma del regolamento, l’Amministrazione comunale ha colto l’opportunità per attuare un lavoro più completo. Il Comune, oltre all’attività di raccolta delle norme, ha voluto valutare e aggiornare tutte le disposizioni, eliminando quelle che avrebbero impedito al regolamento di risultare flessibile e adattabile all’evoluzione della normativa nazionale e regionale.

In questo senso i riferimenti normativi di rango superiore sono stati recepiti in maniera dinamica, in modo da attuare qualsiasi modifica futura senza bisogno di ulteriori interventi.