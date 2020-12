Pietro Vincenzo Raschillà è il nuovo comandante dei Vigili del fuoco

GROSSETO – Pietro Vincenzo Raschillà, 54 anni, è il nuovo Comandante dei Vigili del fuoco di Grosseto. L’ingegner Raschillà è originario di Reggio di Calabria.

Viene assunto nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel 1994 per iniziare la sua attività quale funzionario direttivo al Comando provinciale di Genova.

Tra le tante attività svolte, ha seguito il coordinamento degli interventi di soccorso tecnico durante il Vertice G8 tenutosi a Genova il 20 e 21 luglio 2001.

Ha inoltre curato direttamente le manifestazioni connesse all’evento “Genova città europea della cultura per l’anno 2004”.

Dal 10.02.2006 presta servizio con l’incarico di Vicario presso il Comando provinciale dei Vigili di Savona dove seguirà i lavori di demolizione e successiva ricostruzione della Sede Centrale.

Durante l’esperienza lavorativa in Liguria ha partecipato alle primissime operazioni di soccorso per il Terremoto Umbro-Marchigiano dell’autunno 1997, alle operazioni di verifica e di messa in sicurezza degli edifici per il Terremoto in Abruzzo del 6 Aprile 2009 e per il Terremoto dell’Emilia del 20 e 29 Maggio 2012.

Ha inoltre preso parte ai soccorsi per le alluvioni di Rapallo e Santa Margherita Ligure (GE) del settembre 1996, di Varazze (SV) dell’ottobre 2010 e quella della Spezia nell’ottobre 2011.

Promosso primo dirigente nel consiglio di amministrazione del 23 luglio 2012, dal 1 Marzo 2013 svolge l’incarico di Dirigente di Staff all’Ufficio Politiche del Personale ed Affari Generali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Dal 2 gennaio 2014 ricopre l’incarico di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini per ben due mandati fino al 27 maggio 2019.

Nel corso dell’intenso periodo riminese ha contribuito a consolidare le relazioni internazionali con la Repubblica di San Marino firmando, in data 31 luglio 2017, un protocollo operativo con il servizio di Protezione Civile da applicare nelle situazioni di emergenza nel territorio sammarinese con il dispiegamento di un dispositivo di soccorso congiunto da parte dei Vigili del Fuoco.

Altrettanto importante la stipula il 15 maggio 2018 di un Patto per la sicurezza territoriale finalizzato alla creazione di un Centro Integrato per il Soccorso a servizio dei Comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano e Riccione.

Dal giugno 2019 ha ricoperto l’incarico di dirigente dei servizi speciali e specializzati del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco alla Direzione centrale per l’emergenza il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo.