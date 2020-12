GROSSETO – Oggi (lunedì 14), dalle ore 17 alle 19 prendono il via gli Open Day tematici al Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto.

Si tratta di quattro appuntamenti tematici in cui l’istituto grossetano presenta le altrettanti specializzazioni di Meccanica, Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni e Costruzioni, Ambiente e Territorio. Quella di oggi riguarda proprio la specializzazione di Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), l’ex Geometri per intendersi, che sarà collegata in diretta dai suoi laboratori in due sessioni.

Gli altri Open Day dei laboratori sono previsti mercoledì 16 con Elettronica ed Elettrotecnica, giovedì 17 con Meccanica, Meccatronica ed Energia e venerdì 18 con Informatica e Telecomunicazioni.

Per poter accedere a tutti gli appuntamenti, è necessaria la prenotazione attraverso il sito dell’orientamento all’indirizzo https://www.isitgrosseto.com/.