Leonardo Russo re della scacchiera: stravinto il campionato nazionale Under 18

GROSSETO – Leonardo Russo senza rivali al campionato italiano giovanile di scacchi. Il grossetano, tesserato per Mattoallaprossima Scacchi Grosseto, ha dominato il torneo svoltosi online lo scorso weekend, conquistando il titolo nazionale.

Leonardo ha concluso con 6 punti su 7 partite, imbattuto (5 vittorie e due pareggi) nella categoria regina, quella degli Under 18; ha preso il comando fin dal primo turno e inanellato 5 vittorie consecutive per finire con due pareggi in sicurezza. Un altro trofeo in bacheca per lui, già campione italiano Under 10 qualche anno fa.

Le partite avevano cadenza rapida, di circa un’ora ciascuna, e sono state molto tese ed emozionanti; potevano essere viste in diretta online sulla piattaforma Arena della Federazione Scacchistica Italiana e migliaia di fans si sono collegati per seguirle.

Mattoallaprossima Scacchi Grosseto continua a coltivare giovani talenti anche grazie ai corsi della sua Scuola di Scacchi riconosciuta dalla Federazione Scacchistica Italiana; a partire da gennaio sono previsti corsi online il venerdì pomeriggio e per gli adulti il mercoledì pomeriggio. Per informazioni www.mattoallaprossima.it o info@mattoallaprossima.it