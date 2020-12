Impianti sportivi, il Comune rinuncia ai canoni per altri due mesi

PIOMBINO – Il Comune approva ulteriori misure a sostegno delle attività colpite dalle conseguenze del Covid-19: il Comune di Piombino ha deciso di rinunciare ai canoni di concessione di tutti i 28 impianti sportivi comunali anche per i mesi di novembre e dicembre. Dopo la rinuncia relativa al trimestre marzo-maggio salgono quindi a cinque i mesi di canone agevolato per un totale di oltre 83mila euro in meno di introiti per il Comune.

“È una decisione – spiega il sindaco Francesco Ferrari, assessore allo Sport – che ci permette di dare un aiuto concreto al tessuto associazionistico e sportivo del territorio, tra i più colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia. I mesi di chiusura obbligata, seppur necessaria, mettono seriamente a rischio la stabilità economica di tutte quelle associazioni sportive del territorio: la funzione sociale che lo sport svolge per la comunità è essenziale, senza contare i posti di lavoro che crea. Con questa decisione vogliamo dare un ulteriore concreto sostegno alle associazioni affinché possano continuare nel loro importante lavoro di formazione degli sportivi piombinesi, giovani e meno giovani”.