Il presepe di Batignano sotto l’albero di Natale a Grosseto. Il sindaco: «Grazie ai nostri artisti»

GROSSETO – “Sotto il nostro albero di Natale – nel cuore storico di Grosseto – è possibile ammirare adesso anche il presepe in arrivo dalla comunità di Batignano”. Lo scrive il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“La grande manifestazione “Batignano e i suoi presepi” quest’anno non si farà – afferma il primo cittadino – ma abbiamo comunque voluto creare continuità portando in città una delle creazioni della nostra frazione in occasione di questo Natale reso così particolare dall’emergenza Coronavirus.

Grazie al vicesindaco e all’assessore alla Cultura Luca Agresti e a tutti i nostri artisti di Batignano, che in futuro torneranno senza dubbio a stupirci”.