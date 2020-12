Freelanceboard e le nuove opportunità di lavoro da remoto per aziende e freelance

GROSSETO – Per le nuove realtà imprenditoriali o per le aziende che sono già sul mercato arriva online Freelanceboard.it, una piattaforma che mette in comunicazione liberi professionisti e datori di lavoro per creare nuove opportunità professionali da remoto.

Con progetti da caricare sul portale a cui possono partecipare gli utenti registrati, Freelanceboard abbraccia diversi settori. È possibile trovare progetti legati al mondo edile, all’architettura o all’ingegneria ma anche al mondo delle assicurazioni, all’ambito finanziario o anche al settore legale. Ci sarà spazio anche per i progetti più innovativi, con annunci dedicati alle arti e alla creatività: dal design, alla programmazione e agli e-commerce, dal mondo della fotografia a quello del copywriting. Gli utenti interessati a un nuovo lavoro potranno candidarsi a offerte di traduzione online o di digital marketing, trovare un commercialista online oppure cercare competenze per lo sviluppo di un’app.

Ideale per le aziende che stanno cercando collaboratori di breve periodo e da remoto, ha tre vantaggi principali:

è gratuito

non vengono applicate commissioni sui progetti

non ci sono costi per l’invio di offerte ai candidati

Come trovare il freelance adatto per ogni progetto

Le aziende quindi possono caricare tutti i progetti per cui hanno bisogno di collaborazioni freelance e scegliere il candidato più adatto in base a referenze e feedback lette sulla piattaforma o grazie alla scheda personale di ogni utente, che inserisce i suoi plus, le competenze acquisiste negli anni di lavoro e gli studi fatti. Ma non finisce qui. Il freelance può mandare anche una candidatura spontanea e fare in modo di essere scelto grazie a una motivazione che conquisti l’azienda. È una sfida per entrambi, che aiuta non solo a velocizzare il processo di selezione e recruitment ma che migliora la soddisfazione di entrambe le parti.

L’azienda sceglie in autonomia di chi ha bisogno e collaborerà con professionisti adatti al progetto. Il freelance avrà un incarico per cui se si candida ha interesse, competenze e preparazione.

Insomma, tutto molto semplice: oltre alla registrazione immediata al portale, Freelanceboard rende l’incontro tra domanda e offerta più entusiasmante e concreto, senza rimbalzi e con molta velocità. Ecco che lavorare da casa diventa più semplice di quanto si pensi.

Carica anche tu il tuo progetto imprenditoriale

Se sei un’azienda che sta cercando collaborazioni nuove e potenzialmente stimolanti, dai uno sguardo a Freelanceboard e ti renderai subito conto del perché caricare le tue offerte di lavoro.

In sintesi:

Ampia scelta dei professionisti pronti a soddisfare ogni tipologia di richiesta. Ce n’è per tutti!

Esperti su cui puoi leggere un curriculum digitale sempre aggiornato.

Feedback sui freelance che ti indirizzano sulla scelta del tuo candidato ideale.

Flessibilità sui tempi di lavoro: conta il risultato e il progetto a termine, non le ore della prestazione o come si organizza il freelance.

Una banca dati ricca di annunci specifici per portare alla luce le capacità individuali del professionista.

Possibilità di scegliere sempre gli stessi professionisti, per instaurare un rapporto di lavoro. continuativo con il freelance, che crei un legame e soddisfazioni per entrambi.

In più, una novità importante: per i freelance la piattaforma prevede la registrazione gratuita fino al 31 dicembre 2020. Con migliaia di iscritti al portale, la registrazione gratuita per così tanti mesi renderà ancora più popolata la banca dati del sito web: un’occasione interessante da non farsi sfuggire se si vuole entrare in contatto con tanti professionisti tutti nella stessa community.